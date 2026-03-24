Eyüpsultan'da Yaşlı Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti
Eyüpsultan'da Yaşlı Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti

Eyüpsultan\'da Yaşlı Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti
24.03.2026 11:27
Eyüpsultan'da 3. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eyüpsultan'da 3'üncü kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Çırçır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3'üncü kattaki dairede yaşayan yaşlı kadın, bilinmeyen nedenle pencereden yer düştü. Yaşlı kadının düştüğünü görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı kadının cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Alzheimer olduğunu söylüyorlar"

Mahallede esnaflık yapan Kahraman Bektaş, "Tanımıyorum, komşular kadının düştüğünü bana söyledi. Esnafım ama burada. Kimin kimle kaldığını, misafir olduğunu bilemiyorum. Haberimiz yok. Olay saat 08.00'da olmuştu. Arkadaşlar polisi ve ambulansı çağırdılar. Geldik ki kadın yerde" dedi.

Olayın sabah saatlerinde yaşandığını söyleyen Hüseyin Elmacı ise "Biz olayı görmedik ve geldiğimizde olay olmuştu. Alzheimer olduğunu söylüyorlar, çok yaşlı bir teyze olduğunu söylüyorlar. Açıkçası çok bir bilgimiz yok. Tek başına yaşıyor diye duydum. Daha önce hiç görmedim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eyüpsultan, Güvenlik, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da Yaşlı Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Yaşlı Kadın Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
