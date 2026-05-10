Boğazına ip bağlayıp gaspettikleri taksiciye dehşeti yaşattılar - Son Dakika
Boğazına ip bağlayıp gaspettikleri taksiciye dehşeti yaşattılar

10.05.2026 01:08  Güncelleme: 01:10
Eyüpsultan’da taksiye müşteri gibi binen iki şüpheli, şoför G.A.’nın boğazına ip dolayarak vahşi bir saldırı gerçekleştirdi. Sürücüyü darbedip parasını gasp eden saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralı taksici hastaneye kaldırıldı. Taksiciler Esnaf Odası saldırıyı kınayarak faillerin bulunmasını istedi. Polis, canice saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için operasyon başlattı.

İstanbul Eyüpsultan’da dün akşam saatlerinde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Müşteri kılığında taksiye binen iki şüpheli, taksi şoförünün boğazına ip dolayarak vahşi bir saldırı gerçekleştirdi.

BOĞAZINA İP DOLAYIP ETKİSİZ HALE GETİRDİLER 

Olay, Yeşilpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücü G.A.’nın kullandığı taksiye binen iki şahıs, bir süre ilerledikten sonra asıl niyetlerini açığa çıkardı. Arka koltukta oturan saldırganlardan biri, yanında getirdiği iple sürücünün boğazını sıkarak onu savunmasız bıraktı.

HEM DARP HEM GASP 

Şoförü boğmaya çalışan ve acımasızca darbeden şüpheliler, sürücünün üzerindeki paraları zorla alarak araçtan indi. Karanlıktan faydalanan saldırganlar hızla izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı taksiciyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Sürücü G.A.'nın tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TAKSİCİLER ODASI: ADALETE TESLİM EDİLSİNLER 

Yaşanan vahşetin ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası sert bir açıklama yaptı. Meslektaşlarının durumunu yakından takip ettiklerini belirten Oda yetkilileri, "Faillerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini bekliyoruz" diyerek güvenlik önlemlerine dikkat çekti.

Polis ekipleri, kaçan saldırganların kimliklerini belirlemek ve yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

