Eyyübiyeliler aynı sofrada, aynı duada buluştu

05.03.2026 14:55  Güncelleme: 14:56
Eyyübiye Belediyesi, Yenice ve Haleplibahçe'deki eğitim otaklarında her akşam düzenlediği iftar programlarıyla halkı bir araya getiriyor. Belediye Başkanı Mehmet Kuş, iftar sofralarında vatandaşlarla buluşarak dayanışma ruhunu pekiştiriyor.

Eyyübiye Belediyesi'nin Yenice ve Haleplibahçe'deki eğitim otaklarında her akşam düzenlediği iftar programları, Eyyübiyelileri aynı sofrada ve aynı duada buluşturuyor. Öğrenciler ve vatandaşların hep birlikte iftarlarını açtığı sofraya, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da katılarak Ramazan ayının maneviyatını halkla paylaşıyor.

Ramazan ayının bereketi ve paylaşma duygusunun en yoğun şekilde hissedildiği Eyyübiye'de Ramazan başka geçiyor. Binlerce yetim ailesi, hasta, yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaç sahiplerine destek olan Eyyübiye Belediyesi, ilçede kurulan iki ayrı Ramazan çadırında da her akşam yüzlerce kişiyi aynı sofrada buluşturuyor. Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelinin dev kazanlarda hazırladığı yemekler, gün boyu gençlerin eğitimi için tahsis edilen kıl çadırlarda kurulan sofralara geliyor. Öğrenciler, vatandaşlar ve ailelerin farklı bir Ramazan yaşamak için bir araya geldiği Ramazan çadırlarındaki iftar programlarına, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da katılarak vatandaşlarla buluşuyor. Eyyübiye Belediyesi'nin "Aynı sofrada, aynı duada" sloganıyla devam ettiği Ramazan faaliyetleri kapsamında, yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye çeşitli destekler sağlanıyor. Her akşam 3 bin kişinin evine ulaştırılan sıcak yemeğin yanında, 25 bin aileye kuru gıda kolisi ve 400 aileye kesimlik canlı koç dağıtımının devam ettiği ilçede yetim çocuklar için bayramlık kıyafet temini için de hazırlıklar sürüyor.

Ramazan ayı boyunca gece gündüz demeden dezavantajlı aileleri evlerinde ziyaret eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ailelerin ihtiyaçlarını da yerinde tespit ederek, derhal tedarik edilmesi talimatı veriyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Kuş, Eyyübiye, 3. Sayfa, İftar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

