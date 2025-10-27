Ezgi Beyaz Kayıp Bulundu - Son Dakika
27.10.2025 17:10
Eskişehir'de kaybolan 13 yaşındaki Ezgi Beyaz, 5 gün sonra sağ salim bulundu.

Eskişehir'de 5 gün önce kaybolan 13 yaşındaki Ezgi Beyaz, polis ekiplerince sağ salim bulundu. Ailesine bilgi verildi.

5 GÜN ÖNCE KAYBOLMUŞTU

Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi Onan Sokak'ta oturan Ezgi Beyaz, ailesine bir arkadaşına gideceğini söyleyerek 22 Ekim 2025 tarihinde evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Endişelenen ailesinin karakola müracaat etmesi üzerine polis ekiplerince kayıp küçük kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

Eskişehir'de 5 gündür kayıp olan 13 yaşındaki kız bulundu

13 YAŞINDAKİ EZGİ BULUNDU

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, 5 gündür kayıp olarak aranan bugün Beyaz'ın sağ salim bulunduğu ve ailesine bilgi verildiği öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

