Eskişehir'de 5 gün önce kaybolan 13 yaşındaki Ezgi Beyaz, polis ekiplerince sağ salim bulundu. Ailesine bilgi verildi.
Edinilen bilgilere göre, Esentepe Mahallesi Onan Sokak'ta oturan Ezgi Beyaz, ailesine bir arkadaşına gideceğini söyleyerek 22 Ekim 2025 tarihinde evden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Endişelenen ailesinin karakola müracaat etmesi üzerine polis ekiplerince kayıp küçük kızın bulunması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerin çalışmaları sonucunda, 5 gündür kayıp olarak aranan bugün Beyaz'ın sağ salim bulunduğu ve ailesine bilgi verildiği öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ezgi Beyaz Kayıp Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?