Ezine'de orman yangını kontrol altına alındı, hayvanlarını yanmaktan son anda kurtardı - Son Dakika
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Ezine'de orman yangını kontrol altına alındı, hayvanlarını yanmaktan son anda kurtardı

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kızılköy köyü yakınlarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yapılan müdahale sonrasında kontrol altına alındı. Yangında ağılının dibine kadar gelen alevlerden çiftçi Mustafa Girgin, büyük ve küçükbaş hayvanlarını son anda kurtardı. Yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

13.06.2024 20:22
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Ezine'de orman yangını kontrol altına alındı

Hayvanlarını yanmaktan son anda kurtardı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kızılköy köyü yakınlarında çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yapılan müdahale sonrasında kontrol altına alındı. Yangında ağılının dibine kadar gelen alevlerden çiftçi Mustafa Girgin, büyük ve küçükbaş hayvanlarını son anda kurtardı. Yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Ezine ilçesine bağlı Kızılköy köyü civarında saat 16.13 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipler saat 16.20'de ilk müdahaleyi yaptı. Bölgeye havadan ve karadan çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 3 uçak, 3 helikopter, 9 hizmet aracı, 1 treyler, 3 itfaiye aracı, 2 ilk müdahale aracı, 13 arazöz, 6 su ikmal aracı, 1 dozer ve toplam 345 personelle müdahale edildi. Yapılan hummalı çalışmalar sonrasında yangın saat 18.30 itibari ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden yangına ilişkin yapılan açıklamada, "13.06.2024 tarihinde saat 16: 13'de Çanakkale 112 AÇM'den bildirilen Ezine Kızılköy Köyü civarında orman alanından duman yükseldiği ihbarı üzerine ekiplerimiz derhal yangın mahalline sevk edilmiştir. İlk müdahale yangın başlangıcından 7 daikka sonra saat 16: 20'de yer ekiplerimizce yapılmıştır. Yangının rüzgarın etkisi ile hızla yayılma eğilimi göstermesi ve ekili ziraat alanlarından orman alanına sirayet etmesi nedeniyle ekiplerimize destek amacı ile derhal Çanakkale'de konuşlu uçaklarımız ve yangın söndürme ve yönetim helikopterleri yangın mahalline hareket ettirilmiştir.Yangını kontrol altına alma ve söndürme çalışmalarımız ekiplerimizin yoğun ve koordineli müdahalesi ile saat 18: 30 itibariyle tamamlanmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

Yangında ağılının dibine kadar gelen alevlerden çiftçi Mustafa Girgin, büyük ve küçükbaş hayvanlarını son anda kurtardı.

Çiftçi Mustafa Girgin, "Köye gittim. Bana telefon geldi. Senin çiftliğin yakınında yangın var dediler. Sonra geldim hayvanlarımı kurtardım. Ben mallarımı kurtarmaya çalıştım. Hayvanlarımı kurtardım. 17 büyükbaş ve 20 tane koyunum var. Onları son anda kurtardım" dedi.

Yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ezine'de orman yangını kontrol altına alındı, hayvanlarını yanmaktan son anda kurtardı - Son Dakika

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