Ezine\'de Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale etmeye devam ediyor. Yangın dron ile görüntülendi.

Yangın saat 13.45 sıralarında Çanakkale'nin Ezine ilçesi Çetmi mevkiinde bulunan tarım arazisinde henüz nedeni belli olmayan bir şekilde çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, havadan 7 uçak, 3 helikopter; karardan ise 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 4 dozer, 4 treyler aracı ile müdahale ediliyor.

Öte yandan, yangın dron ile görüntülendi. Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği ve helikopterlerin havadan yangına müdahale ettiği görülüyor. - ÇANAKKALE