Ezine\'de Zabıta Market Denetimlerini Sürdürüyor

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zabıta ekipleri, vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için denetimlerini sürdürüyor. İlçede faaliyet gösteren zincir marketlerde fahiş fiyat, stokçuluk, raf etiketi eksikliği ve kasa ile raf fiyatları arasındaki uyumsuzluk gibi konular mercek altına alındı.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, yapılan kontroller sonucunda dört zincir markete cezai işlem uygulandığını açıkladı. Başkan Yüksel, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemizdeki zincir marketlerde detaylı denetimler gerçekleştirdi. Fahiş fiyat, stokçuluk, raf etiketi eksikliği ve kasa fiyat farkı gibi hususlar titizlikle incelendi. Bu kapsamda dört zincir markete cezai işlem uygulandı. Hemşehrilerimizin güvenli alışveriş yapabilmesi için 7/24 denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi. - ÇANAKKALE