F-15E Kuveyt'te Düştü, Pilot Kurtuldu

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı F-15E Strike Eagle, Kuveyt'te düşerken, pilot fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kurtulmayı başardı.
ABD-İsrail ortalığında İran'a yönelik başlatılan saldırıların ardından Tahran yönetimi misilleme yoluna gitti. Bölge ülkelerine sıçrayan saldırılarda birçok ülkeye de saldırı gerçekleştirildi. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağı F-15E Strike Eagle, Kuveyt'te düştü. Pilot, fırlatma koltuğunu kullanarak sağ kurtulmayı başardı.
ABD ordusundan olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çift motorlu savaş uçağının duyulan patlama sesinin ardından yere çakıldığı görüldü. - KUVEYT
