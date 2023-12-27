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Fabrika inşaatı çöktü: 6 işçi yaralandı - Son Dakika
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Fabrika inşaatı çöktü: 6 işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden fabrika inşaatında beton atıldığı sırada çökme meydana geldi. İnşaatın 2. katında beton dökme çalışması sırasında iskeleler çöktü ve 6 işçi enkaz altında kaldı. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

27.12.2023 - 14:35,
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Fabrika inşaatı beton atıldığı sırada çöktü: 6 işçi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden fabrika inşaatında beton atıldığı sırada çökme meydana geldi; 6 işçi yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 161. sokakta yapımı devam inşaatta meydana geldi. İnşaatın 2. katında beton dökme çalışması başladı. Beton dökümü sırasında kurulan iskeleler bir anda çöktü. O sırada çalışma yapan 6 işçi, çökmenin sonucu enkaz altında kaldılar. İşçiler, diğer işçiler tarafından yoğun çalışma sonucu kurtarıldılar.

Olay yerine çok sayıda 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Menzeher Acar (43), Murat Acar (24), Necmettin Albayrak (58), Emsal Çeçen (52), Murat Günden ve Zülküf Acar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fabrika inşaatı çöktü: 6 işçi yaralandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Fabrika inşaatı çöktü: 6 işçi yaralandı - Son Dakika


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