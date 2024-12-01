Fabrika Yangınında 3 İşçi Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Çevirmeye takılan genç kızın polise sorduğu soru olay oldu

Ormanda 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga böyle başlamış

Yaşlı çiftin elini ve ayaklarını bantlayarak işkence yaptılar

3 işçinin öldüğü fabrika yangınında 5 şahıs adliyeye sevk edildi

Adliyeye sevk edilen 5 şahıstan 1'i tutuklandı

KAYSERİ - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili gözaltına altına alınarak, adliyeye sevk edilen 5 şahıstan fabrika müdürü tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki DNZ Mobilya'da çıkan yangında 1'i kadın 3 işçi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin İ.O.K. ile Suzan Ç. olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin fabrikada soğutma çalışmaları sona ererken, yangın tamamıyla söndürüldü.

Fabrika müdürü tutuklandı

Öte yandan, olayla ilgili içerisinde fabrika müdürününde yer aldığı 5 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şahıs sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilirken, fabrika müdürü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 4 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.