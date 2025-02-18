Fabrikada Bacak Sıkışması: İşçi Yaralandı

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Fabrikada bacağı demirlerin arasına sıkışan işçi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bacağı demirlerin arasına sıkışan işçi yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Yeni Yalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı'ndaki Anadolu Döküm fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Ö. isimli işçi, çalıştığı sırada sol bacağı demirlerin arasına sıkıştı. İşçi, arkadaşları tarafından kurtarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vedat Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.