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Fabrikada çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi tedavi edildi

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde trafo patlaması sonucu fabrikada meydana gelen yangında dumandan etkilenen 6 kişi tedavi edildi.

Yangın, Payas ilçesine bağlı Karşı Mahallesi'ndeki Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Demir üretimi yapan fabrikada trafoda çıkan yangını fark eden işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, elektrik dağıtım şirketi ekipleri tedbir amaçlı olarak bölgedeki fabrikaların elektriklerini kapattı. Yangında dumandan etkilenen 5 fabrika çalışanı ve 1 itfaiye eri tedavi edildi.