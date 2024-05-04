Fabrikada skandal olay! 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Arslanbey'de araç motorlarıyla ilgili parça ve aksesuar imalatı yapan fabrikada geçtiğimiz günlerde cinsel ilişki skandalı yaşandı.

İLİŞKİYE GİRERKEN YAKALANDILAR

Fabrikada görev yapan 1 kadın güvenlik görevlisi, 2 erkek güvenlik 1erkek işçi, topluca cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Olayın ardından fabrika yönetimi kamera kayıtlarını inceledikten sonra çalışanlarla ilgili soruşturma başlattı.

4 ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARTILDI

4 çalışanın savunmalarının alınmasının ardından sözleşmeleri feshedildi. Fabrikadan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.