Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Arslanbey'de araç motorlarıyla ilgili parça ve aksesuar imalatı yapan fabrikada geçtiğimiz günlerde cinsel ilişki skandalı yaşandı.
Fabrikada görev yapan 1 kadın güvenlik görevlisi, 2 erkek güvenlik 1erkek işçi, topluca cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Olayın ardından fabrika yönetimi kamera kayıtlarını inceledikten sonra çalışanlarla ilgili soruşturma başlattı.
4 çalışanın savunmalarının alınmasının ardından sözleşmeleri feshedildi. Fabrikadan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Fabrikada skandal olay! 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı - Son Dakika
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