Fabrikada skandal olay! 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı - Son Dakika
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Fabrikada skandal olay! 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı

Fabrikada skandal olay! 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir fabrikada, 1 kadın güvenlik görevlisi, 2 erkek güvenlik ve 1 erkek işçi tarafından grup seks yapılırken yakalandı. Olayın ardından fabrika yönetimi soruşturma başlattı ve 4 çalışanın sözleşmeleri feshedildi.

04.05.2024 09:08  Güncelleme: 09:28
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Arslanbey'de araç motorlarıyla ilgili parça ve aksesuar imalatı yapan fabrikada geçtiğimiz günlerde cinsel ilişki skandalı yaşandı.

İLİŞKİYE GİRERKEN YAKALANDILAR

Fabrikada görev yapan 1 kadın güvenlik görevlisi, 2 erkek güvenlik 1erkek işçi, topluca cinsel ilişkiye girerken yakalandı. Olayın ardından fabrika yönetimi kamera kayıtlarını inceledikten sonra çalışanlarla ilgili soruşturma başlattı.

Fabrikada skandal olay! 1'i kadın 4 çalışan topluca cinsel ilişkiye girerken yakalandı

4 ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARTILDI

4 çalışanın savunmalarının alınmasının ardından sözleşmeleri feshedildi. Fabrikadan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Kocaeli, 3.Sayfa, İş Dünyası, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fabrikada skandal olay! 4 çalışan grup seks yaparken yakalandı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ankara null: bu bilinendir. orada pazarlamada vardir oooo nlr nlrrr 0 0 Yanıtla
  • Erkan null: savunma ; bir kereden bisey olmaz !!! 0 0 Yanıtla

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