Fabrikada Yangın: Yaralı Güvercin Kurtarıldı

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Fabrika yangınında yaralı güvercin kurtarıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının deposunda yangın meydana geldi. Yangın uzun süre söndürülemezken bölgeye çok sayıda itfaiye, emniyet ekibi, arama kurtarma personelleri sevk edildi. Gece saatlerinde daha da şiddetlenen yangına müdahale eden arama kurtarma ekipleri fabrikadan kanatları yanması sebebiyle uçamayan bir güvercini kurtardı. Güvercini kurtarma anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı bir tekstil fabrikasının deposunda yangın meydana geldi. Yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ekipleri ve emniyet ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği yangın uzun süre boyunca söndürülemedi. Yangına müdahale için içeri giren arama kurtarma ekipleri, kanatları zarar görmüş bir güvercini kurtardı. Güvercine su veren ve tahriş olan kanatlarına müdahale eden arama kurtarma ekipleri, sonrasında görevlilere teslim etti. Yangın soğutma çalışmalarınınsa sürdüğü kaydedildi.