Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 103 milyon TL ceza

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Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fiyatları fahiş oranda artıran ve stokçuluk yapan işletmelere toplam 103 milyon TL idari para cezası uyguladı. Kurul, ekmek satışında usulsüz fiyat artışı yapan işletmelere de 55.869.477 TL idari para cezası kesti.

Haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 19 Ocak 2024 tarihli 35. Toplantısı gerçekleştirildi, tarifeye aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere yönelik olarak Ticaret Bakanlığı tarafından denetimler gerçekleştirildi.

OTOMOTİV İŞLETMELERİ DE TESPİT EDİLDİ

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun toplantısında ayrıca, otomotiv sektörüyle ilgili olarak, piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 8 işletme hakkında toplam 27.082.889 TL idari para cezası kararı alındı.

Toplantıda ayrıca fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 20 hazır beton ve çimento üreticisi işletmeye 15.239.294 TL; tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren 8 işletmeye ise fahiş fiyat artışı nedeniyle 4.969.335 TL idari para cezası uygulandı.

Toplamda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk fiilleriyle piyasa işleyişini ve serbest rekabeti bozan, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına sebebiyet veren uygulamalarda bulunduğu tespit edilen işletmelere toplam 103.160.995 TL idari para cezası uygulandı.