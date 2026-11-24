İstanbul'da fal bakma uygulamaları üzerinden bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla hakkında iddianame düzenlenen Sertaç Taşdelen'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

Fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritasının yer aldığı fal bakma uygulamaları 'Faladdin' ve 'Binnaz'ın sahibi Sertaç Taşdelen hakkında bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddiasıyla 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlenmişti. Taşdelen'in İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Sertaç Taşdelen'in yanı sıra avukatı da katıldı. Taşdelen, konuşmacı olarak konferanslara katıldığı için yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.