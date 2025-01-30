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Falezlerde gençlerin trajik olayı

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Antalya'da falezlerden düşen genç kız kurtarıldı, erkek arkadaşı ise cansız bulundu.

30.01.2025 15:11
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Falezlerde korkutan gelişme...Genç kızın yaralı bulunduğu falezlerde, erkek arkadaşının cesedi bulundu

Antalya'da bir gencin cansız bedeni bulundu, acılı anne "18'e bunun için mi girdi" diyerek gözyaşlarına boğuldu

Ölü bulunan gencin dün akşam falezlerden yaralı olarak kurtarılan genç kızın arkadaşı olduğu belirlendi

Genç kızın yaralandığı haberini alan ailenin ihbarıyla olay yerinde yapılan aramada gencin cesedine ulaşıldı

ANTALYA - Antalya'da yaklaşık 40 metrelik falezlerin dip noktasında bir gencin cansız bedeni bulundu. Ailenin kayıp başvurusu yaptığı oğullarının ölüm haberini alan anne sinir krizi geçirirken "18'e bunun için mi girdi" diyerek gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden gencin dün akşam kayalıklardan düşen ve kurtarılan genç kızın arkadaşı olduğu, cesedin ise olay yerine yakın bir noktada bulunduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde bulunan falez bandında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinden buyana Hüseyin Boran Karabulut'a ulaşamayan ailesi polis merkezine giderek başvurusunda bulundu. Sabah saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bölgede arama yaptı. Yaklaşık 40 metrelik falezlerin dip noktasında bir kişinin cansız bedenine ulaşan deniz polisi gencin cansız bedenini alarak Yat Limanı'na getirdi.

Anne sinir krizi geçirdi

Burada bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine Cinayet Büro Amirgili ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede gencin 18 yaşındaki Hüseyin Boran Karabulut olduğu belirlendi. Bu arada kayıp başvurusunda bulundukları oğullarının ölüm haberini alan aile Yat Limanı'nda bulunan Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne geldi. Gencin yakınları ve ailesi gözyaşlarına boğulurken, oğlunu son kez görmek isteyen anne sinir krizi geçirdi. Acılı anne "18'e bunun için mi girdi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Falezlerden düşen ve kurtarılan kız ile arkadaşmış

Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekiplerinin çalışmasının ardından Karabulut'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan hayatını falezlerden düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilen Hüseyin Boran Karabulut'un dün akşam aynı noktada yaşanan falezlerden düşme olayında yardım çığlıklarını üzerine kurtarılan Yağmur Z.'nin arkadaşı olduğu öğrenildi. Dün akşam 20.45 sıralarında yaşanan olayda "Yardım edin, dayanamıyorum" diyerek yardım isteyen kadın sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilmiş, karadan ulaşımın imkansız olduğu noktadan isminin Yağmur Z. olduğu genç kız bulunduğu yerden deniz polisi tarafından kurtarılmıştı.

İki gencin birlikte olup olmadığı araştırılıyor

Deniz Polisi tarafından botla Yat Limanı'na getirilen ve vücudunda kırıklar olduğu tespit Yağmur Z., 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Karabulut'un ailesi dün akşam saatlerinden itibaren oğullarından haber alamadıkları için polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundukları ardından iki gencin ortak bir arkadaşlarından gelen telefon ile Yağmur Z.'nin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı haberini aldıkları öğrenildi. Oğullarının Yağmur Z. ile birlikte olabileceği ihtimali üzerine sabah saatlerinde olayın yaşandığı noktaya giden aile polisi arayarak bölgede aramada yapılmasını istedikleri belirtildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri dün akşam yaşanan olayla gencin cansız bedeninin bulunduğu yerin birbirine çok yakın noktalar olması nedeniyle Yağmur Z. ve Hüseyin Boran Karabulut'un olay sırasında birlikte olup olmadıkları yönünde araştırma başlattı.

Kaynak: İHA

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