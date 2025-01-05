Fartih'te saç saça baş başa kavgasında turist kadın darbedildi - Son Dakika
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Fartih'te saç saça baş başa kavgasında turist kadın darbedildi

Fartih\'te saç saça baş başa kavgasında turist kadın darbedildi

İstanbul Fatih'te sürücüler arasında çıkan park yeri kavgasında kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi. Kavgada İngiltere vatandaşı olduğu öğrenilen turist kadın başka bir kadın tarafından darbedildi.

05.01.2025 15:46
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İstanbul'un Fatih ilçesinde sürücüler arasında çıkan park yeri kavgasında kadınlar saç saça baş başa birbirine girdi. Kavgada İngiltere vatandaşı olduğu öğrenilen turist kadın başka bir kadın tarafından darbedildi.

SAÇ SAÇA BAŞ BAŞA KAVGA ETTİLER

Ali Kuşçu Mahallesi'nde 1 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda, caddede bir aracın girebileceği park yeri nedeniyle, iki sürücü arasında tartışma çıktı. Araçlardan inen kadınların tartışması bir süre sona kavgaya dönüştü. Kadınlar sokak ortasında park yeri nedeniyle uzun süre saç saça baş başa kavga etti.

DARBEDİLEN TURİST KADINI ARACIYLA EZMEYE ÇALIŞTI

Kavgada İngiltere vatandaşı olduğu öğrenilen turist kadın, diğer kadın tarafından darbedildi. Diğer aracın sürücüsü ise kadını ezmeye çalıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar kadınları ayırmakta güçlük çekti.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kavganın sona ermesinin ardından İngiliz turist kadın olay yerinden ayrıldığı sırada vatandaşlar, "Burası Türkiye" diyerek duruma tepki gösterdi. Kavga eden tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fartih'te saç saça baş başa kavgasında turist kadın darbedildi - Son Dakika

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