Fas’tan İspanya’ya göçmen akını - Son Dakika
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Fas’tan İspanya’ya göçmen akını

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İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı Sebte kentine Fas sınırından yüzlerce düzensiz göçmen geçiş yaptı.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte kentine Fas sınırından yüzlerce düzensiz göçmen geçiş yaptı. Sebte Belediye Başkanı Juan Jesus Vivas, kentin göçmenleri kabul kapasitesini aşmasının ardından merkezi hükümete duruma müdahalede bulunması çağrısında bulundu.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan ve özerk il statüsünde bulunan Sebte'ye düzensiz göçmen akını yaşandı. Sebte Belediye Başkanı Juan Jesus Vivas yaptığı açıklamada, kabul tesislerinin kapasitesini aştığını ve yüzlerce göçmenin dışarıda uyumak zorunda kaldığını ifade etti. Vivas, Madrid yönetimine "ulusal acil durum" ilan etme ve tek bir komuta yapısı altında "kararlı, güçlü, acil ve koordineli" bir müdahalede bulunma çağrısı yaptı. Vivas, "Mutlak bir insani ve sosyal acil durumla karşı karşıyayız" dedi.

Vivas, son bir haftada yaklaşık bin 500 göçmenin Fas'tan Sebte'ye girdiğini, her gün yaklaşık 300 giriş kaydedildiğini aktardı. Çoğunun Fas'tan yüzerek sınırı aştığını belirten Vivas, bu hızla devam ederse Sebte'nin Mayıs 2021'deki göç krizine benzer bir durumla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Vivas ayrıca son aylarda denizde 60 cesedin bulunduğunu, daha güçlü göç kontrollerinin daha fazla ölümün önlenmesine yardımcı olacağını vurguladı. Vivas, İspanya'nın göçmenlik çerçevesinde değişiklikler yapılması gerektiğini, Yüksek Mahkeme'nin yakın tarihli bir kararıyla ortaya çıkan yasal eksikliklerin giderilmesi gerektiğini söyledi.

İspanya İçişleri Bakanlığı, Fas'ın düzensiz göçü kontrol altına alma çabalarında İspanya ile iş birliği yaptığını belirtti. İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska'nın durumu değerlendirmek ve hükümetin müdahalesini koordine etmek için yarın Sebte'ye gitmesi bekleniyor.

İspanyol topraklarına göçmen akını

Avrupa'ya yasa dışı yollardan girmek isteyen Afrikalı göçmenler, sıklıkla Melilla ve Sebte'yi kullanıyor. Sebte ve Mellila, Avrupa Birliği'nin Afrika ile tek kara sınırını oluşturmasıyla göçmenlerin tercih ettiği rota haline geliyor. 2021 yılında yaşanan göçmen akınında sadece birkaç gün içinde 10 bin kişi bölgeye girmişti.

Kaynak: İHA

Kuzey Afrika, 3. Sayfa, İspanya, Göçmen, Fas, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fas’tan İspanya’ya göçmen akını - Son Dakika

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