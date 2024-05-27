Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika
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Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis cezası

Beyoğlu'nda taksiye binmek için el kaldıran Fas uyruklu Jamal Doumane'yi taksiye almadığı ve bunun üzerine aracın bagaj kısmına eliyle vuran Doumane'yi inip darp sırasında yere düşürerek ölümüne neden olduğu iddia edilen taksici Doğan Güç'ün yargılandığı dava sonuçlandı. Sanık Doğan Güç, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

27.05.2024 16:06
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Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis cezası

İSTANBUL - Beyoğlu'nda taksiye binmek için el kaldıran Fas uyruklu Jamal Doumane'yi araca almadığı, bunun üzerine aracın bagaj kısmına vuran Doumane'yi inip darp sırasında yere düşürerek ölümüne neden olduğu iddia edilen taksici 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Beyoğlu'nda taksiye binmek için el kaldıran Fas uyruklu Jamal Doumane'yi taksiye almadığı ve bunun üzerine aracın bagaj kısmına eliyle vuran Doumane'yi inip darp sırasında yere düşürerek ölümüne neden olduğu iddia edilen taksici Doğan Güç'ün yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 40.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Doğan Güç ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya vefat eden Jamal Doumane'nin ailesi de 'müşteki' sıfatıyla katıldı.

Duruşmada müşteki Fatima Krib tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde, "Türk adaletine, Türk halkına güveniyorum. Adaletin tecelli etmesini istiyorum" dedi.

"Babasız kalmanın ne kadar kötü ve zor olduğunu belirtmek isterim"

Vefat eden Doumane'nin kızı Chaimae Doumane ise Türkçe olarak verdiği ifadesinde, "Babasız kalmanın ne kadar kötü ve zor olduğunu belirtmek isterim. Hayatım elimden alındı. Türk adaletine güveniyorum" ifadelerini kullandı.

"Keşke maktul aracıma vurmasaydı da ben de araçtan inmeseydim"

Duruşmada savunma yapan sanık Güç, "Ben bu olay olsun istemezdim, böyle bir şey yapmak da istemezdim. Keşke o gün evden hiç çıkmasaydım da böyle bir şey olmasaydı. Keşke maktul aracıma vurmasaydı da ben de araçtan inmeseydim. Şahsın ailesinden tekrar özür diliyorum" şeklinde konuştu.

"Şahsın ailesinden özür diliyorum"

Son sözü sorulan sanık Güç, "Böyle olsun istemedim, keşke de olmasaydı. Şahsın ailesinden özür diliyorum, yüce adaletin vereceği karara saygı duyuyorum" dedi.

6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Doğan Güç'ü 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan duruşmadaki tutum ve davranışlarını da dikkate alarak 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında haksız tahrik uygulanmasına yer olmadığına karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Doğan Güç'ün 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

Beyoğlu, Fas, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

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