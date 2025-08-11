Fatih Altaylı Hakkında \'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma\' Suçundan Soruşturma Başlatıldı

"Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçlamasıyla tutuklanan ve hakkında 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istenen gazeteci Fatih Altaylı hakkında bir soruşturma daha açıldı.

ERİŞİM ENGELİ KARARI İLE AYNI GEREKÇEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 Haziran'da "Cumhurbaşkanı'na Tehdit" iddiasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı hakkında "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde Altaylı'nın YouTube hesabına getirilen erişim engelinin de bu gerekçeyle uygulandığı öğrenildi. Altaylı'nın üç yıla kadar hapsi isteniyor.

22 HAZİRANDAN BU YANA TUTUKLU

Gazeteci Altaylı, 22 Haziran'da tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Altaylı hakkında iddianame hazırladı. Altaylı'nın YouTube kanalında yayınlanan videodaki konuşması "cumhurbaşkanını tehdit" suçu kapsamında değerlendirildi. Savcılık, 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 7 Ağustos tarihli talebi üzerine, 6. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli ve içeriklerin yayından çıkarılması kararı verildi.