Fatih Camii'nde İmama Saldırı: 22 Yıl 9 Ay Hapis - Son Dakika
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Fatih Camii'nde İmama Saldırı: 22 Yıl 9 Ay Hapis

Ömer Salgın, Fatih Camii'nde imama bıçakla saldırdığı için 22 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

20.11.2024 19:07
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Fatih Camii'nde imama saldıran sanığa 22 yıl 9 ay hapis cezası

İSTANBUL - Fatih Camii'nde imama 'hocam bir şey sorabilir miyim' diyerek bıçakla saldıran, ayırmaya gelen 2 kişinin de yaralanmasına neden olan sanık Ömer Salgın 22 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih'te 8 Ocak 2024'de Fatih Camii imamı Galip Usta'ya 'hocam bir şey sorabilir miyim' diyerek bıçakla saldırdığı, kendisini ayırmaya çalışan 2 kişinin ise yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık Ömer Salgın'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 35.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer Salgın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkemede müşteki avukatları, önceki ifadelerini tekrarladıklarını belirterek sanık Salgın'ın cezalandırılmasını talep ettiler. Sanık avukatı ise müvekkili hakkında akıl sağlığına ilişkin rapor aldırılmasına yönelik talebi yinelediğini belirterek mahkemeden müvekkilinin beraatını istedi.

Duruşmanın biteceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Salgın, beraatını talep etti.

Toplam 22 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kararını açıklayan mahkeme, Mahkeme, sanık Ömer Salgın'ı müşteki Galip Usta'ya yönelik 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Salgın'ı müşteki Bilal Erdem'e yönelik 'silahla kasten yaralama' suçundan 6 yıl hapis cezasıyla cezalandıran heyet, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 9 ay hapis cezasına hükmetti.

Toplamda 22 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Salgın'ın tutukluluk halinin de devamına karar verildi. Mahkeme ayrıca, sanık Salgın'ın Yusufcan İslam'a yönelik 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçunu işlediğine ilişkin kastının bulunmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Ömer Salgın'ın, Bilal Erdem ve Galip Usta'ya karşı ayrı ayrı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar hapis, Yusufcan İslam'a karşı 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya olmak üzere toplamda 19 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih Camii'nde İmama Saldırı: 22 Yıl 9 Ay Hapis - Son Dakika

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