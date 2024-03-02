Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Alkollü Araç Kullanarak Kaza Yapan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Alkollü Araç Kullanarak Kaza Yapan Sürücü Tutuklandı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde Alkollü Araç Kullanarak Kaza Yapan Sürücü Tutuklandı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde alkollü şekilde araç kullanırken makas atarak kaza yapan sürücü tutuklandı. Kazada yaralanan 5 yaralıdan 1'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaza sonrası olay yerine giderek inceleme yaptı. Şüpheli sürücülerden biri alkollü olduğu tespit edilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

02.03.2024 19:30  Güncelleme: 19:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde alkollü şekilde araç kullanırken makas atarak kaza yapan sürücü tutuklandı. Kazada yaralanan 5 yaralıdan 1'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine gitti. Ekipler yaptıkları çalışmalarda F.I. isimli şahsın araç ile seyir halindeyken makas attığı esnada iki araca çarptığını belirledi. Kaza sonrası araçların güvenlik şeridine çekildikleri, başka bir taksi sürücüsünün yardım ettiği ve arkadan gelen S.B. isimli şahsın idaresindeki aracın ilk kazada bulunan araca ve yardım için duran ticari taksiye arkadan çarpmasıyla zincirleme kazanın gerçekleştiği tespit edildi.

Olay yerindeki F.I. ile S.B. yakalanırken, şüpheli F.I.'nın 1,92 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazada yaralanan 5 kişi sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaralı S.O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. S.B. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.I. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik, Kaza, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Alkollü Araç Kullanarak Kaza Yapan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muğla'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıslar Yakalandı
    20:32 Muğla'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıslar Yakalandı

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan aranan şahısların yakalanması için 'Dolandırıcılık' suçuna yönelik bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, dolandırıcılık, yaralama, uyuşturucu madde ticareti yapma, silahla tehdit gibi farklı suçlardan aranan toplam 42 şüpheli yakalandı. Aranan şahıslar adalete teslim edilecek.

  • Hareket halindeki otomobilin tavanındaki yolculuk kötü bitti: Sırt üstü düşüp böyle ters döndü
    20:30 Hareket halindeki otomobilin tavanındaki yolculuk kötü bitti: Sırt üstü düşüp böyle ters döndü

    Çorum'da hareket halindeki otomobilin tavanına çıkan genç, araçtan düşerek yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Yaralanan genç sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

  • Gaziantep'te aranan 807 şahıs yakalandı
    20:29 Gaziantep'te aranan 807 şahıs yakalandı

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışma yaptı. Operasyonlar sonucunda hırsızlık, uyuşturucu kullanmak, yaralama gibi suçlardan aranan 807 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edildi.

  • Gaziantep'te asayiş uygulamalarında 731 şahıs tutuklandı
    20:27 Gaziantep'te asayiş uygulamalarında 731 şahıs tutuklandı

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 5 bin 363 şüpheliden 731'i tutuklandı. Ayrıca, yapılan aramalarda 164 adet ruhsatsız tabanca, 108 adet ruhsatsız tüfek, 99 adet kurusıkı tabanca ve 2 bin 208 adet fişek ele geçirildi. Uygulamalar sonucunda ayrıca 487 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

  • Artvin Hopa'da çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü
    20:19 Artvin Hopa'da çıkan yangında 1 hektarlık alan zarar gördü

    Artvin'in Hopa ilçesinde bulunan Başoba köyü ormanlık alanda çıkan yangında, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda yaklaşık 1 hektarlık alan kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.


19:44 İmamoğlu’ndan Murat Kurum’un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan’ı eleştiriyor İmamoğlu'ndan Murat Kurum'un Gazze açıklamalarına tepki: Farkında olmadan Erdoğan'ı eleştiriyor
18:59 Uçak rötar yaptı, yolcular isyan etti: Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız Uçak rötar yaptı, yolcular isyan etti: Yemek gelmeden uçağı nasıl kaldırırsınız?
18:07 Canlı anlatım Kıran kırana maçta goller art arda geliyor Canlı anlatım! Kıran kırana maçta goller art arda geliyor
16:27 Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı Rusya, Alman subayların ses kaydını yayınladı
15:25 Kızıldeniz’de Husiler’in vurduğu İngiliz gemisi sulara gömüldü Kızıldeniz'de Husiler'in vurduğu İngiliz gemisi sulara gömüldü
20:19 O eski halinden eser yok şimdi Szymanski’nin performansı taraftarları çileden çıkardı O eski halinden eser yok şimdi! Szymanski'nin performansı taraftarları çileden çıkardı
19:53 Yok artık Cengiz Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor Yok artık Cengiz! Attığı golü görenler ayakta alkışlıyor
18:46 Takımı bir ilki yaşadı Burak Yılmaz’a Rize’de soğuk duş Takımı bir ilki yaşadı! Burak Yılmaz'a Rize'de soğuk duş
18:46 Bolu’da freni boşalan minibüs devrildi: 14 yaralı Bolu'da freni boşalan minibüs devrildi: 14 yaralı
17:17 Emre Belözoğlu’nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray’dan 6 gol yediler Emre Belözoğlu'nun öfkesi dinmiyor: Geçen yıl iki maçta Galatasaray'dan 6 gol yediler
16:53 ABD’nin California eyaletini kar fırtınası vurdu: 40 bine yakın haneye elektrik verilemiyor ABD'nin California eyaletini kar fırtınası vurdu: 40 bine yakın haneye elektrik verilemiyor
16:39 Yeni takımı bile hazır Ancelotti’nin inadını kıramayan Arda Real’den ayrılıyor Yeni takımı bile hazır! Ancelotti'nin inadını kıramayan Arda Real'den ayrılıyor
16:24 Üçüncüsü düzenlenen ’Başkente Değer Ödülleri’ sahiplerini buldu Üçüncüsü düzenlenen 'Başkente Değer Ödülleri' sahiplerini buldu
16:24 Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek
15:53 CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz CHP lideri Özgür Özel: Bedelli askerliğe kaçanlardan değil, Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2024 20:34:23. #1.12#
SON DAKİKA: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Alkollü Araç Kullanarak Kaza Yapan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement