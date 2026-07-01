Fatih'te 4 katlı binanın çatısından düşen parçalardan 2 kişi son anda kurtuldu... O anlar kamerada - Son Dakika
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Fatih'te 4 katlı binanın çatısından düşen parçalardan 2 kişi son anda kurtuldu... O anlar kamerada

Fatih\'te 4 katlı binanın çatısından düşen parçalardan 2 kişi son anda kurtuldu... O anlar kamerada
01.07.2026 00:22  Güncelleme: 00:24
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İstanbul Fatih'te 4 katlı bir binanın çatısındaki beton parçaları sokağa düştü. Park halindeki motosiklet ve otomobil zarar görürken, sokakta yürüyen iki kişi koşarak son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Fatih'te 4 katlı binanın çatısındaki beton parçaları bilinmeyen nedenle sokağa düştü. Olay sırasında düşen parçalar park halindeki motosiklet ve otomobile zarar verirken, sokakta yürüyen iki kişi koşarak son anda kurtuldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Fatih Silivrikapı Mahallesi Meşeli Mescit Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerindeki 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle çökme meydana geldi. Olayda düşen beton parçaları binanın önünde park halindeki otomobil ile motosiklet zarar görürken çevredeki bazı iş yerlerinin camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, sokak Fatih Belediyesi ekiplerince temizlendi.

Öte yandan yaşanan çökme anı ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sokakta yürüyen iki kişinin düşen parçalardan koşarak kaçtığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te 4 katlı binanın çatısından düşen parçalardan 2 kişi son anda kurtuldu... O anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te 4 katlı binanın çatısından düşen parçalardan 2 kişi son anda kurtuldu... O anlar kamerada - Son Dakika
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