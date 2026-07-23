Fatih'te 98 bin kaçak ilaç ele geçirildi - Son Dakika
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Fatih'te 98 bin kaçak ilaç ele geçirildi

Fatih\'te 98 bin kaçak ilaç ele geçirildi
23.07.2026 01:38
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İstanbul Fatih'te yapılan operasyonda 98 bin 632 adet kaçak tıbbi ilaç ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Fatih'te bir adrese düzenlenen operasyonda kanser, diyabet, onkolojik ve epilepsi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan 98 bin 632 adet kaçak tıbbi ilaç ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında Fatih ilçesinde kaçak tıbbi ilaç bulundurulduğu bilgisi üzerine bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, kanser, diyabet, onkolojik ve epilepsi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan toplam 98 bin 632 adet tablet formunda tıbbi ilaç ele geçirildi. Konu ile ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te 98 bin kaçak ilaç ele geçirildi - Son Dakika

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