Fatih'te Aracı Yol Ortasına Park Eden Şüpheliler Polise Saldırdı, 2 Polis Yaralandı - Son Dakika
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Fatih'te Aracı Yol Ortasına Park Eden Şüpheliler Polise Saldırdı, 2 Polis Yaralandı

Fatih ilçesinde aracını yol ortasına park ederek geçişe engel olan 3 şüpheli, sivil polisin uyarılarına rağmen yolu açmayınca arbede çıktı. Şüpheliler, polise hakaret ve tehditlerde bulunarak saldırdı ve 2 polis memurunu yaraladı. Şüpheliler havaya uyarı ateşi açılması sonucu gözaltına alındı ve araçlarında uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler, çeşitli suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20.05.2024 14:01
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Fatih'te aracı yol ortasına park ederek geçişe engel olan 3 şüpheli, oradan geçen sivil polisin tüm uyarılarına rağmen yolu açmayınca ortalık karıştı. Şüpheliler; polise hakaret ve tehdit edince arbede çıktı, 2 polis yaralandı. Polisin şüphelileri uzaklaştırmak için havaya uyarı ateşi açarken, 3 şüpheli gözaltına alındı. O anlar ise kameraya böyle yansıdı.

Olay Fatih ilçesi Haseki Sultan Mahallesinde 17 Mayıs'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir aracın yol ortasına park ederek geçişe engel olması üzerine oradan geçen sivil polis harekete geçti. Polis ekipleri, şahısları çekmeleri konusunda uyardı. Ancak uyarılara aldırış etmeyen E.K., İ.H.K. ve A.K. isimli şüpheliler, sivil polisi tehdit ve hakaretlerde bulunarak saldırdı. Bunun üzerine taraflar arasında arbede çıktı. Arbede esnasında şüpheliler, görevli 2 polis memuruna yumruk attı. Görevli polisler, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Bunun üzerine şahısları uzaklaştırmak amacıyla havaya uyarı ateşi açıldı. Ardından şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu ayrıştırma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler "Görevli Memura Mukavemet" "Hakaret" "Tehdit" "Kasten Yaralama" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fatih, Güvenlik, Polis, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Aracı Yol Ortasına Park Eden Şüpheliler Polise Saldırdı, 2 Polis Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te Aracı Yol Ortasına Park Eden Şüpheliler Polise Saldırdı, 2 Polis Yaralandı - Son Dakika
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