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Fatih'te arızalanan yük asansörüne başı sıkışan 1 işçi hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul'un Fatih ilçesinde aktar dükkanında çalışan yabancı uyruklu bir kişinin bindiği yük asansörü arızalandı. Asansörden çıkmak için çaba gösteren işçinin başı asansöre sıkıştı. Genç adam, olay yerinde feci şekilde can verdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Fatih Malta Çarşısı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aktar dükkanında çalışan yabancı uyruklu S.İ. yük asansörüne bindi. 30'lu yaşlarda olduğu öğrenilen S.İ.'nin bindiği asansör bir süre sonra arızalanarak kata gelmeden boşlukta kaldı. Genç işçi bozulan asansörden çıkmak için çaba gösterirken asansör aniden çalıştı. Tekrar çalışan asansöre genç işçinin başı sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar yetkililere ihbarda bulundu. İhbar üzerine yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri başı sıkışan işçiyi uzun uğraşlar sonucunda çıkardı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, asansörde detaylı inceleme yaptı. İncelemelerin ardından S.İ.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin, olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.