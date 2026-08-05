Fatih'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Fatih'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Fatih\'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
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İstanbul Fatih'te sevgili tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Ali Anzo hayatını kaybetti.

İstanbul'un Fatih ilçesinde barışmak amacıyla buluşan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Ali Anzo hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. "Sevgilimi rahatsız ettin" tartışması nedeniyle çıktığı iddia edilen olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alınırken, kavga anlarına ait yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, önceki gece saat 02.30 sıralarında Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medya üzerinden bilinmeyen bir nedenle tartışan iki grup, barışmak amacıyla buluşmak üzere sözleşti. Taraflar arasında buluşma sırasında yeniden başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Ali Anzo ile Ali Hilal bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Anzo, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Hilal'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kavga anına ilişkin yeni cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, kavga anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin ardından yeni cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde tarafların sokakta karşı karşıya geldiği, bir süre konuştuktan sonra kavga etmeye başladığı ve bıçaklanan gencin yere düştüğü anlar yer aldı.

"Ben sabah geldiğim de olay yerinde kan gördüm"

Olayı duyan çevre sakini Hayri Tanış, "Ben sabah geldiğim de olay yerinde kan gördüm. Orada yaşayan arkadaşlardan öğrendim. 2 - 3 kişi bu kulübe arkasında beklemiş, 2 - 3 kişide aşağı da beklemiş ona tuzak kurmuşlar. Sosyal medya üzerinden sevgili iddiaları var. Bir bayan meselesi üzerinden tartışmışlar. Birisi ölmüş, biri de ağır yaralanmış" dedi.

"Biz sese uyandık, saat 02.30 - 03.00 sıraları gibiydi kavga, gürültü, bağırtı sesleri geldi"

Olayı gören çevre sakini Tolga Özdemir, "Biz sese uyandık, saat 02.30 - 03.00 sıraları gibiydi kavga, gürültü, bağırtı sesleri geldi. Bir grup bir başka gruba saldırırken biz gördük. Olay kıraathanenin önünde oldu. Ben gördüğümde çocuk yerde yatıyordu. Çocuğu yerde bıçaklamaya devam ettiler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Şiddet, Kavga, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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