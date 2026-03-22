Fatih'te Bina Çöktü: 9 Kişi Kurtarıldı

İstanbul Fatih'te çöken 2 binanın enkazından 9 kişi kurtarılıp hastanelere sevk edildi. Enkazda kalan 2 kızı arama çalışmaları devam ediyor. Kızların kardeş olduğu söylenildi.

Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi'nde patlama sonrası 2 binanın çökmesi sonucu 12 kişi enkaz altına kalmış 8'i ekipler tarafından yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Enkazda kardeş olduğu söylenilen 2 kızı arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Ekiplerin kızların yerini tespit etmek için özel cihazlar ve hassas burunlu köpeklerden de yardım aldığı görüldü. - İSTANBUL