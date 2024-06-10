Fatih'te bir iş yerine giren 3 hırsız bilgisayarları çaldı - Son Dakika
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Fatih'te bir iş yerine giren 3 hırsız bilgisayarları çaldı

Fatih İskender Paşa Mahallesi'ndeki bir gayrimenkul şirketinde meydana gelen olayda, 3 hırsız iş yerine girerek güvenlik kameralarını fark etti ve birini başka yöne çevirdi. Ardından içeri girerek 3 adet dizüstü bilgisayarı çaldılar. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden ikisi tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

10.06.2024 11:14
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Fatih'te bir iş yerine giren 3 hırsız, bilgisayarları çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, hırsızın fark ettiği güvenlik kamerasını başka yöne çevirdiği ardından da iş yerine girdiği görülüyor.

Olay, Fatih İskender Paşa Mahallesi, Ragıp Bey Sokaktaki bir gayrimenkul şirketinde 6 Mart'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 hırsız bir iş yerini soymak için harekete geçti. Binaya giren 3 hırsız, önce iş yerinin kapı kilidini kırdı. Görüntülendiklerini fark eden hırsızlardan biri, güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi. Ardından içeri girerek 3 adet dizüstü bilgisayarı çaldı. Hırsızlıklardan biri güvenlik kamerasını fark etti. Hırsızlar soygunun ardından oradan kaçtı.

3 şüpheli yakalandı hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Şikayetin ardından hareke geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirledi. Abdülkadir T.(24) ve Özgür İ.(27) isimli şüpheliler polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Abdülkadir T.'nin 15 suç kaydı, Özgür İ.'nin ise 13 suç kaydı olduğu belirlendi. Olayın son firari şüphelisi E.S. de (34) önceki gün yakalanarak gözaltına alındı.0 Şüpheli Ersan S.'nin ise 10 suç kaydı olduğu tespit edildi. Abdülkadir T.(24) ve Özgür İ. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ersan S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan hırsızlık anı ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te bir iş yerine giren 3 hırsız bilgisayarları çaldı - Son Dakika

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