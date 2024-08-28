Fatih'te çöken dairede genç kız yaralandı

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Fatih'te çöken daire böyle görüntülendi

İSTANBUL - Fatih'te bir binanın 4. katında meydana gelen çökme sonucu bir genç kız, evinden alt kata düşerek yaralandı. Tabanı çöken banyo cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Nişanca Mahallesi Alişan Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın 4. katının tabanında çökme yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda E.M. isimli genç kız, evinden alt kata düşerek yaralandı. Yaralı kız, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, çöken bina ve yanında bulunan 2 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi. Tedbir amacıyla sokak, çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken, yıkılma tehlikesi olan binanın önüne zabıta ekiplerince barikat çekildi. 3 binadan toplam 35 kişinin tahliye edildiği kısmi çökmeye ilişkin ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Öte yandan çöken dairenin banyosu bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülere çöken kısımdaki borudan akan su yansıdı.

Yaralı genç kızın babası Musa Maden, "Ailem dışarı çıktı, sonrasında kızım banyoya girdi. Banyoya girdikten sonra kıyamet koptu. Sonra baktım, kızım düşmüş yerde. Ne olduğunu bilmiyorum, bina yıkıldı zannettim. Atladım, aşağı aldım kızımı. Zaten 2-3 gün öncesinden söyledik banyoda, tuvalet ile ilgili sıkıntı var diye; 'tamam, hallederiz' dediler. En son başımıza geldi yani. Bina eskiydi, arkası sallanıyordu. Tren geçerken bile sallanıyordu. Şu an kızımı hastanede bıraktım, geldim. Çağırdılar beni, merak ediyorum kızımı, hastaneye gideceğim" dedi.

Bina sakinlerinden Şevket Fidan ise, "4. kattan üçüncü kata çökme olmuş. Bu yüzden tahliye kararı verdiler. Olay anında benim bildiğim bir çocuk yaralanması olmuş. Çocuğu hastaneye götürmüşler, bize de tahliye kararı verdiler. Bina tahminimce 40-50 yıllık vardır. Ben geldiğimde polis ve itfaiye ekipleri gelmişti. Memur arkadaşlar yardımcı oldular. Ben de buraya eşyalarımı almak için geldim zaten" dedi.