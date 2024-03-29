Fatih'te 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın ölümüne neden olan şüpheliye müebbet hapis talebi - Son Dakika
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Fatih'te 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın ölümüne neden olan şüpheliye müebbet hapis talebi

Fatih'te 'Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i başkası zannettiğini öne sürüp bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

29.03.2024 17:37
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Fatih'te 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın ölümüne neden olan şüpheliye müebbet hapis talebi

İSTANBUL - Fatih'te 'Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i başkası zannettiğini öne sürüp bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Fatih'te 31 Ocak 2024'de "Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Yeri" isimli çay ocağında 'Ramazan hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin'i başkası zannettiğini öne sürdüğü ve bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli Erkan Baykut'a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Çay ocağı içerisinden elinde bıçak olan bir erkek şahsın koşarak kaçtığını gördüğünü söyledi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bilgi sahibi olarak ifadesi alınan İbrahim B.'nin hemen yan tarafta bulunan eczanede bulunduğu sırada bir gürültü geldiğini, kontrol etmek amacıyla eczaneden çıktığı sırada çay ocağı içerisinden elinde bıçak olan bir erkek şahsın koşarak kaçtığını gördüğünü, devamında çay ocağını kontrol ettiğinde ise Ramazan Pişkin' in yaralanmış şekilde yerde yattığını görmesi üzerine sağlık ekiplerini haberdar ettiğini söylediği aktarıldı.

Olayda kullandığı bıçak ile yakalandığı kaydedildi

Hazırlanan iddianamede yapılan çalışmalar sonucu evi tespit edilen şüphelinin operasyonda banyo kısmında saklandığının görüldüğü, ekiplere direnmesi üzerine ise orantılı güç kullanılarak şahsın muhafaza altına alındığı, olayda kullandığı bıçak ve üst aramasında ele geçen telefona el konulduğu ve şüphelinin yapılan kimlik tespiti sonucu 'Erkan Baykut' olduğunun belirlendiği aktarıldı.

Pişkin'in kendisine geçmişte zarar veren kişi olduğunu zannettiği aktarıldı

Şüpheli Baykut'un ifadesine yer verilen iddianamede, Ramazan Pişkin'i tanımadığını, kendisini Saboor Muradı ismiyle tanıdığı kişi zannettiğini, Saboor Muradı isimli kişinin uyuşturucu satan, cinsel istismarda bulunan biri olduğunu, 2021 yılı itibariyle Saboor Muradı isimli şahsı görmediğini ancak Ramazan Pişkin'i bu kişi olarak bildiğini söylediği aktarıldı. Şüphelinin ayrıca, Ramazan Pişkin' i ilk kez 2021 yılı ortalarında sosyal medyadan gördüğünü, olaydan 2 ay kadar önce babasının iş yerine 5 dakika mesafede Ramazan Hoca' nın Yeri isimli iş yerinde gördüğünü, yanına gidip kendisiyle konuştuğunda kendisini ilk başta iyi bir hoca olarak gördüğünü, ancak sohbetin devamında bu şahsın aslında Saboor Muradı olduğunu anladığını, bunun üzerine Saboor Muradı' nın kendisine geçmişte verdiği zararları hatırladığını söylediği kaydedildi.

Niyetinin taş atmak olduğu ve kendinden geçtiğini söylediği belirtildi

Şüpheli Baykut'un ifadesinin devamında ayrıca, olay günü Kasımpaşa' da ki evinden çıkarak Ramazan Pişkin'in iş yerine gittiğini, niyetinin kendisine taş atıp yaralamak olduğunu, çay ocağına girince tek başına sandalyede oturan Ramazan Pişkin' in ayağa kalktığını, kendisinin Saboor Muradı olduğunu hissetmesiyle kendisinden geçerek taş fırlattığını, bunun üzerine Ramazan Pişkin' in üstüne gelmesiyle kendisine zarar verebileceği düşüncesiyle bıçak çekerek kendisini yaraladığını ve olay yerinden kaçtığını söylediği belirtildi. İddianamede ayrıca, ölen Ramazan Pişkin'in kardeşi Mehmet Pişkin' in şikayetçi olduğu da belirtildi.

Müebbet hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Erkan Baykut'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kaynak: İHA

Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın ölümüne neden olan şüpheliye müebbet hapis talebi - Son Dakika

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