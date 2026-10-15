Fatih\'te elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki gencin cenaze namazı kılındı

Fatih'te elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki gencin cenaze namazı kılındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih'te sağanakta elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki genç için İsmailağa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Hastanede hayatını kaybeden gencin cenazesi, memleketi Düzce'de toprağa verilecek ve törene Vali Davut Gül ile Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı.
İstanbul Fatih'te, dün yaşanan sağanakta elektrik akımına kapılarak ölen 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Fatih ilçesi Çukurbostan Parkı yakınındaki bir otoparkın önünde yaşanmıştı. 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, sağanak sırasında ıslanmaması için ayakkabılarını çıkararak yürürken yerden geçen kablolara basarak elektrik akımına kapılmış, Işıldak ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
14 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
Işıldak için Fatih İsmailağa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Işıldak'ın ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni katıldı. Öte yandan, Vali Gül, acılı aileye başsağlığı diledi. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Işıldak'ın cenazesi, memleketi Düzce'de toprağa verilecek.
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