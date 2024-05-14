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Fatih'te evden çok miktarda çöp çıktı

Evinde çöp biriktiren yaşlı kadın basın mensuplarına tepki gösterdi

İSTANBUL - Fatih'te yaşayan 68 yaşındaki kadın, sokakta topladığı çöpleri evinde biriktirince, komşular rahatsız oldu. Kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen belediye ekipleri evi temizlemek için çalışma başlatırken; yaşlı kadın çekim yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.

İddiaya göre, Fatih Kocamustafa Paşa Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Nural Baydilek, dışarıda topladığı çöpleri bodrum kattaki evinde biriktirmeye başladı. Zamanla evde toplanan çöpler, apartmanda kokuya neden oldu.

Evini çöple doldurdu

Apartman sakinleri, durumu Fatih Belediyesine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, pazar günü evdeki çöplerin büyük kısmını çıkardı. Bugün sabah saatlerinde temizliğe devam eden ekipler, çöpleri çıkarmaya devam etti.

Ne bulursa getirip dolduruyor

Aynı apartmanda yaşayan Baykal Soy, "Çöpleri neden biriktirdiğini bilmiyorum, psikolojik bir sorunu var. Biraz da yaşlı. Ne bulursa getirip dolduruyor. Apartmanda koku yapıyor, apartmandakiler rahatsız oluyor. Ama söz geçiremiyoruz. Apartmanda koku yapıyor, birikiyor, pislik yapıyor. Böcek olmasına neden oluyor" dedi. Yaşlı kadın dairede çekim yapan basın mensuplarına "çekmeyin" diyerek tepki gösterdi.