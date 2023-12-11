 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fatih'te İki Otomobil Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Fatih'te İki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Fatih'te dün gece meydana gelen olayda, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli bir kişinin beyaz aracın içine girdiği indikten sonra araçta yangın çıktığı ve alevlerin de yandaki taksiye sıçradığı görülüyor. Olay sonucunda 2 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Fatih\'te İki Otomobil Alevlere Teslim Oldu
11.12.2023 - 17:14,
Abone Ol

Fatih'te alevlere teslim olan otomobilde kundaklama şüphesi: Yangının çıkış anı kamerada

İSTANBUL - Fatih'te dün gece iki otomobilin alevlere teslim olduğu olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli bir kişinin beyaz aracın içine girdiği indikten sonra araçta yangın çıktığı ve alevlerin de yandaki taksiye sıçradığı görülüyor.

Olay, Topkapı Mahallesi'nde dün gece saat 06.00 sıralarında meydana gelmişti. Park halinde olan 34 NK 6830 plakalı otomobil alev alev yanmaya başlamış, otomobilden yükselen alevler, hemen yan tarafta bulunan 34 THS 71 plakalı ticari taksiye sıçramıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edilmiş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmüştü. Yangında ise 2 otomobil kullanılamaz hale gelmişti.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Yangın başladığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli şahsın, park halindeki 34 NK 6830 plakalı otomobilin etrafında bir süre dolaştıktan sonra aracın içine girdiği görülüyor. Şüpheli şahıs bir süre otomobilin içinde vakit geçirdiği, ardından otomobilden inen şüphelinin yürüdükten sonra yere düştüğü ve çevredeki vatandaşlar tarafından ayağa kaldırıldığı kameraya yansıyor. Şüphelinin olay yerinden uzaklaşmasının ardından otomobilden alevler yükseldiği, otomobilden yükselen alevler kısa süre içerisinde yan tarafta bulunan taksiye de sıçradığı görülüyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Fatih, Olay, İtfaiye, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te İki Otomobil Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika


21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor

Son Dakika
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 21:26:34. #1.11#
SON DAKİKA: Fatih'te İki Otomobil Alevlere Teslim Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement