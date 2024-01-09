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Fatih'te imama saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Fatih'te imama saldıran şüpheli tutuklandı

Fatih Camii'nde imam ile bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Ömer S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılıktaki işlemleri de biten şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih\'te imama saldıran şüpheli tutuklandı
09.01.2024 - 19:50,  Güncelleme: 19:51
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Fatih'te imama saldıran şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Fatih Camii'nde imam ile bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Camii'nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre Camii içerisine girerek slogan atan Ömer S. isimli şahıs, kendisini uyarmak için gelen Fatih Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla saldırarak ağır yaralamıştı. Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, şüpheli Ömer S. ise yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Şüpheli Ömer S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılıktaki işlemleri de biten şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te imama saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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