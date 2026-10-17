Fatih'te insan ticareti operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 8 kadın korundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Fatih'te insan ticareti operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 8 kadın korundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Ekim'de Fatih'te bir ev ve ofise eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, para karşılığı çalıştırıldıklarını ve tehdit edildiklerini belirten 8 yabancı uyruklu kadın koruma altına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yürüttüğü çalışmaların ardından Fatih'te bir ev ve ofise eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, para karşılığında çalıştırıldıklarını, tehdit edildiklerini ve ayrılmalarının engellendiğini belirten 8 yabancı uyruklu kadın koruma altına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, sosyal medya platformlarında yabancı uyruklu kişilere yasa dışı yollarla yer ve imkan sağlandığı değerlendirilen paylaşımlar tespit edildi. Paylaşımlar üzerine başlatılan incelemelerin ardından, 16 Ekim'de Fatih'te şüpheli B.E.'ye ait ikamet ve ofise eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda B.E. yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde bulunan 8 yabancı uyruklu kadın ise para karşılığında çalıştırıldıkları, tehdit edildikleri ve bulundukları yerden ayrılmalarının engellendiği yönündeki beyanları üzerine koruma altına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA
İstanbul Emniyet MüdürlüğüGöçmen KaçakçılığıOperasyon3. SayfaGözaltıGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Eşiyle tartıştı, yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti Eşiyle tartıştı, yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti
31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak 31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
PKK elebaşlarına ülke aranıyor İlk ret geldi: İstemiyoruz PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz
Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan’ı tedirgin etti: Allah korusun Uluslararası kuruluşun Türkiye kararı Babacan'ı tedirgin etti: Allah korusun
Fenerbahçe’den ayrıldı, Messi’ye döndü Tahmin edin kim Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
11:24
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen’in en acı günü Kızını kaybetti
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti
11:06
Kasım 2026’yı işaret etmişti Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
11:03
Fenerbahçe 6-0 yenildi, İngilizler onun peşine düştü
Fenerbahçe 6-0 yenildi, İngilizler onun peşine düştü
10:57
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı Bakanlık devrede
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede
10:18
TFF kararını vermeye hazırlanıyor Milli Takım’a sürpriz hoca
TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca
10:15
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 11:29:49. #7.12#
SON DAKİKA: Fatih'te insan ticareti operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 8 kadın korundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei