Fatih'te Kentsel Dönüşümde Yangın

İstanbul Fatih'te kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak binada oksijen tüpüyle yapılan kesim sırasında çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Fatih Akdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılacak binada bir işçinin çalışma sırasında oksijen tüpüyle malzeme kestiği esnada kıvılcımlar yükseldi. Kıvılcımların büyümesiyle birlikte binadan dumanlar yükseldi. Dumanları gören işçiler ve cadde esnafı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, ambulans ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

"Dumanlar çıktı"

Olaya tanık olan esnaf Yaşar Öztemur, "Çaycı dükkana çay getirdiği esnada bize dışarıdan dumanlar çıkıyor dedi. Dışarıya çıktığımızda binanın camından dumanlar yükseldiğini gördük. İtfaiye 5-10 dakika arasında geldi. Yangına müdahale ettiler. Dumanlar çıktı. Biz sadece dumanları görebildik, ateşi göremedik. Yangın binanın iç kısmından çıkmıştı" dedi.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.