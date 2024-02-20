Fatih\'te Kimliği Belirsiz Kişiler Tarafından Ateş Açıldı

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Fatih'te kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından cadde üzerinde etrafa ateş açıldı. O sırada lokantada yemek yiyen polis memurları, silah sesleri üzerine dışarı çıkarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Fatih Dervişali Mahallesi Salma Tomruk Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen kişi ya da kişiler etrafa rastgele ateş etti. O sırada bir lokantada yemek yiyen polisler, silah sesleri üzerine dışarı çıkarak şüphelileri kovalamaya başladı. Olay yerinden kaçarak uzaklaşan şüpheliler için ekipler arama çalışması başlattı. Olay sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Ekiplerin şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL