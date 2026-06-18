Fatih'te Motosiklet Tamirhanesinde Yangın - Son Dakika
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Fatih'te Motosiklet Tamirhanesinde Yangın

Fatih\'te Motosiklet Tamirhanesinde Yangın
18.06.2026 15:34
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İstanbul Fatih'te bir motosiklet tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul Fatih'te bir motosiklet tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. Alev topuna dönen tamirhane ve çevresinde bulunan araçlar zarar görürken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrası küle dönen tamirhane ve çevresi havadan görüntülendi.

Olay, saat 13: 30 sıralarında Fatih Debbağ Yunus 1. Çıkmaz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan motosiklet tamirhanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binaya yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri adeta alev topuna dönen tamirhaneye müdahalede bulundu. Yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası iş yerinde ve çevresinde bulunan araçlar küle döndü.

Dumanlar kilometrece uzaktan görüldü

Alevler içerisinde kalan iş yerinden yükselen dumanlar ise kilometrelerce uzaktan görüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürüldü.

Öte yandan yangın sonrası küle dönen motosiklet tamirhanesi ve çevresindeki zarar gören araçlar havadan görüntülendi.

Yangın ile ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, İstanbul, 3. Sayfa, İtfaiye, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te Motosiklet Tamirhanesinde Yangın - Son Dakika

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