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DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir•
Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna yönelik soruşturma tamamlandı - Son Dakika