Somali Cumhurbaşkanı\'nın oğluna yönelik soruşturma tamamlandı

Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL