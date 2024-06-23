Fatih'te Otomobil Denize Düştü, Sürücü Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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Fatih'te Otomobil Denize Düştü, Sürücü Son Anda Kurtuldu

Fatih Ayvansaray Caddesi Haliç Sahili'nde bir otomobil, sürücüsünün park etmeye çalıştığı esnada denize düştü. Sürücü, araçtan son anda atlayarak kurtulmayı başardı. Olayın ardından aracı kurtarma çalışmalarına dalgıçlar da katıldı. Ayrıca, denize düşen aracın yakınında bulunan bir tekne de hasar gördü ve su almaya başladı.

23.06.2024 13:04
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Fatih'te bir otomobil, sürücüsünün yol kenarına park etmeye çalıştığı esnada denize düştü. Otomobil içerisinde bulunan sürücü kendini son anda araçtan dışarı atarak kurtuldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Fatih Ayvansaray Caddesi Haliç Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Göl yönetimindeki 34 ABS 704 plakalı otomobil, sürücüsünün aracını yol kenarına park etmeye çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle denize doğru kaymaya başladı. Aracın kaydığını fark eden Göl, aracını durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Araç sürücüsü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu.

Aracı kurtarma çalışmalarına dalgıçlar da dahil oldu

Aracın denize düşmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denize düşen aracı kurtarmak çalışmalar devam ederken, polis ekiplerine bağlı dalgıçlar da aracı kurtarmak için çalışmalara dahil oldu.

Kaza sonrası bir tekne su almaya başladı

Yaşanan olay sonrası yürütülen çalışmalarda denize düşen aracın yakınında bulunan bir teknede hasar meydana geldi. Hasar sonrası teknenin su almaya başladığı ve sahibine ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ayvansaray, Haliç, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Otomobil Denize Düştü, Sürücü Son Anda Kurtuldu - Son Dakika

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