Fatih\'te Otomobil Yangını

İstanbul Fatih'te hareket halindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücünün kendini güçlükle dışarı atması sonrası alevlere teslim olan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Fatih Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FIE plakalı otomobil seyir halinde iken motor kısmından dumanlar yükseldi. Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü yol kenarına çekerek otomobilden indi. Motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği anlar kamerada

Seyir halinde dumanların yükseldiği otomobildeki yangın sürücünün yol kenarına park etmesinin ardından büyüdü. Alevlerin yükseldiği o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kısa sürede büyüyen alevlere olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Can kaybı ve yaralanma olmazken, yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL