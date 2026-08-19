Fatih'te Silahlı Kavga: Bir Esnaf Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Fatih'te Silahlı Kavga: Bir Esnaf Hayatını Kaybetti

Fatih\'te Silahlı Kavga: Bir Esnaf Hayatını Kaybetti
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Tartışma nedeniyle çıkan silahlı kavgada Kenan Aydemir hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

Fatih'te bir esnafın hayatını kaybettiği kaybettiği silahlı kavganın ardından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinde, geçmişten gelen husumet nedeniyle esnafın kendisini taciz ettiğini öne sürerek, olayı bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini söyledi.

Katip Kasım Mahallesi Katip Kasım Camii Sokak'ta dün saat 23.00 sıralarında, lokumcu Kenan Aydemir ile aynı sokakta bulunan bir binanın sahibi Gürbüz E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda Kenan Aydemir hayatını kaybederken, arkadaşı Olımjon Mustafaev yaralanmıştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aydemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralı Olımjon Mustafayaev ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olayda silah kullandığı belirlenen şüpheli Gürbüz E. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gürbüz E.'nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde hayatını kaybeden kişiyle geçmişten gelen bir husumeti bulunduğunu, yaşanan tartışma sırasında kendisini taciz ettiklerini öne sürdüğü ve olayı bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini beyan ettiği öğrenildi.

"2 el silah sesi duydum"

Olay sırasında sokakta bulunan esnaf Bayram Avşar, yaşananları anlatarak, "Akşam saat 23.00 civarıydı. 2 el silah sesi duydum. Dışarı çıktığımda bir arbede yaşanıyordu. Orada birisi yaralıydı. Elinde bıçak vardı. Onu sakinleştirdiler. Sonra olay yerine ben gittiğimde yerde vurulmuş şekilde birisi yatıyordu. O sırada polis ekipleri geldi" dedi.

"Ölen kişinin 4 tane çocuğu vardı"

4 çocuğunun yetim kaldığını belirten Avşar, "Ölen de komşumuz, vurulan da komşumuz. Çok üzüldük. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Ölen kişinin 4 tane çocuğu vardı. Çocukları yetim kaldı. Çok üzgünüz" diye konuştu.

Kenan Aydemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Aydemir'in cenazesinin memleketi Batman'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Adliye, Kavga, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te Silahlı Kavga: Bir Esnaf Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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