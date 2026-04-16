Fatih'te Silahlı Saldırı

Fatih'te sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İstanbul Fatih Sururi Mahallesi Bezciler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir şüpheli, sokakta bekleyen D.S. (54) isimli adama silahla ateş etti. Saldırı sonrası şahıs olay yerinden kaçarken, D.S. bacağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL