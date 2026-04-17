Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi
Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi

Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi
17.04.2026 18:36
UEFA Konferans Ligi'nde Strasbourg'un Mainz'ı elediği mücadelede büyük bir kavga çıktı. Strasbourg forması giyen Martial Godo, maç sonunda Mainz tribününe doğru koştu ve formasını korner direğine astı. Bunu provokasyon olarak gören Mainzlı oyuncu Nadiem Amiri, rakibine sert bir müdahalede bulundu. Bu müdahale sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik artarken, yaşanan fiziksel arbede, teknik heyetlerin ve takım kaptanlarının araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final turunda  Strasbourg ile Mainz arasında oynanan mücadeleye futbol sahalarında ender görülen bir geri dönüş ve sonrasında yaşanan gerginlik damga vurdu. 

STRASBOURG'TAN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Almanya’da oynanan ilk maçta rakibi Mainz’e 2-0 mağlup olan Fransız ekibi Strasbourg, sahasında oynanan rövanş maçında muazzam bir performans sergiledi. Taraftarının desteğini arkasına alan Strasbourg; Nanasi, Ouattara Enciso ve Emegha'nın golleriyle rakibini 4-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

KORNER DİREĞİNE FORMA ASTI, SAHA KARIŞTI 

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahada bayram havası eserken, bir anlık hareket tansiyonu yükseltti. Strasbourg forması giyen Godo, galibiyet sevincini yaşarken formasını çıkarıp rakip taraftarların bulunduğu bölgedeki korner direğine astı. Bu hareketi tahrik edici bulan Mainzli futbolcuların Godo’nun üzerine yürümesiyle saha bir anda karıştı. İki takım oyuncuları arasında yaşanan fiziksel arbede, teknik heyetlerin ve takım kaptanlarının araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı.

İşte yaşanan kavgadan görüntüler: 

Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi
Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi
Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi

Son Dakika Spor Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
