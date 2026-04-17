Abdullah Avcı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında avantajlı olan takımı açıkladı - Son Dakika
Abdullah Avcı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında avantajlı olan takımı açıkladı

17.04.2026 17:46
Teknik Direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray'ın avantajına dikkat çeken Avcı, "Galatasaray'ın her türlü iki puanlık bir avantajı var. Fenerbahçe çok önemli moral kazandı ve Trabzonspor sene başından itibaren yarışın içinde. Aslında keyifli bir süreç yaşanıyor. Hak edenin kazandığı bir lig sonu bekliyorum" dedi.

Teknik direktör Abdullah Avcı, futbolda yapay zekanın karar alma süreçlerindeki yeni rolünün tartışıldığı Değişen Transferler ve Scouting Dünyası Paneli'ne katıldı. Acıbadem Sports Fulya'da düzenlenen panelin ardından 62 yaşındaki teknik adam, basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına ilişkin, hak edenin kazandığı bir lig sonu beklediğini söyledi. 

''GÜZEL DUYGULAR YAŞATTILAR''

Deneyimli teknik direktör, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederek sözlerine başladı. Turnuva takımı olmanın öneminden bahseden Avcı, "Öncelikle tebrik ediyoruz. Turnuva takımı olmak önemliydi. Son üç Avrupa Şampiyonası ve sonundakinde de bir çeyrek final var. Onun ardından da uzun seneler sonra Dünya Kupası var. Bir turnuva takımı olmaya gidiyoruz. Takım sayısı çoğalsa da bir turnuva takımı olabilmek çok önemli. Onun için de mevcut oyuncu grubu genç ama deneyimli ve tecrübeli de. Uluslararası arenada oynayan, ülkemizde de büyük takımlarımızda forma giyen oyuncuların performansı bizi oraya götürdü. Hocayı da ekibini de bu anlamda tebrik ediyoruz. Mevki olarak tabii ki eksikler vardır. Bunun üzerine çalışıyorlar. Belki ona göre oyun çıkarıyorlardır. Güzel duygular yaşattılar. Haziran ayını dört gözle bekliyoruz. Orada onlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında avantajlı olan takımı açıkladı

''GALATASARAY'IN AVANTAJI VAR''

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında geçen şampiyonluk mücadelesine ilişkin de görüşlerini belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Tabii rekabette takım sayısının fazla olması güzel. Son haftalara geldikten sonra kayıplar olabiliyor. Her zaman da olmuştur. Çünkü burada fizikten, taktikten çok zihinsel olarak güçlü olmak devreye giriyor. Yarış devam ediyor. Galatasaray'ın her türlü iki puanlık bir avantajı var. Fenerbahçe çok önemli moral kazandı ve Trabzonspor sene başından itibaren yarışın içinde. Aslında keyifli bir süreç yaşanıyor. Hak edenin kazandığı bir lig sonu bekliyorum. Lig bitecek, üç gün sonra yeni sezon hazırlıkları başlayacak. Senaryolarla değil keyifli bir şekilde sahanın içinde kalıp buraya bakmak, bu oyunları görmek bizi daha mutlu edecek."

Abdullah Avcı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında avantajlı olan takımı açıkladı

FATİH TEKKE VE NURİ ŞAHİN HAKKINDA AÇIKLAMA

Abdullah Avcı, teknik direktörler Fatih Tekke ve Nuri Şahin'in gelişimleriyle ilgili bir soruya, "Potansiyel teknik direktörler. Biri oyuncum, biri de iletişimim olan bir teknik adam. Son derece sağlıklı gidiyorlar. Onlara başarılar diliyoruz. Kendilerini geliştirmeye çalışan, bulundukları kuruma katkı sağlayanlardır. Onun için bu süreç onlar için iyi gidiyor. Umarım üstüne koyarak devam ederler." cevabını verdi.

Abdullah Avcı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında avantajlı olan takımı açıkladı

''HEYECANLANDIRACAK HEDEFİN İÇİNDE OLMAK İSTERİM''

Avcı, gelecek planlarına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Çok uzun süre çalıştım. Üç takımda çalıştım. Benim çok fazla tükettiğim bir şey yok ve hep yarışan takımlarda oldum. Yukarıya doğru yarışan takımlarda oldum. Doğru bir kariyer planlaması, beni mutlu edebilecek, heyecanlandıracak bir hedefin içinde olmak tabii ki isterim. Doğru zamanda, doğru bir şekilde... O bir yerde duruyordur diye bekliyoruz. Hayırlısı diyelim. Şu an itibarıyla biraz seminerler, biraz organizasyonlar, biraz maç seyretmeler, günlerimiz öyle geçiyor."

Son Dakika Spor Abdullah Avcı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında avantajlı olan takımı açıkladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Abdullah Avcı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında avantajlı olan takımı açıkladı - Son Dakika
