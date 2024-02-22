Fatih'te sırt çantasıyla götürdüğü kedileri darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanığa tahliye - Son Dakika
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Fatih'te sırt çantasıyla götürdüğü kedileri darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanığa tahliye

Fatih\'te sırt çantasıyla götürdüğü kedileri darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanığa tahliye

Fatih'te sokak kedilerini sırt çantasına koyarak götürdüğü 9 kediyi darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanık, dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tahliye edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Fatih Mehmet Ö.'nün dosya üzerinden yaptığı tutukluluk incelemesinde tahliyesine karar verdi. İddianamede, şüpheli Fatih Mehmet Ö.'nün sahibi olduğu işletmenin ofis kısmında 9 adet ölü kedi ele geçirildiği, görüntü izleme tutanağına göre çantaya kedi koyduğunun tespit edildiği aktarıldı. Şüpheliye 'birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

22.02.2024 23:42  Güncelleme: 23:43
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Fatih'te sırt çantasıyla götürdüğü kedileri darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanığa tahliye

İSTANBUL - Fatih'te sokak kedilerini sırt çantasına koyarak götürdüğü 9 kediyi darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanık, dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tahliye edildi.

Fatih'te 31 Ekim 2023'de daha iyi bakacağını söylediği Fatih Camii çevresindeki sokak kedilerini sırt çantasına koyarak işyerine götürdüğü 9 kediyi darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanık Fatih Mehmet Ö.'nün yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Tahliye edildi

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Fatih Mehmet Ö.'nün dosya üzerinden yaptığı tutukluluk incelemesinde tahliyesine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Fatih Mehmet Ö.'nün sahibi olduğu işletmenin ofis kısmında 9 adet ölü kedi ele geçirildiği, görüntü izleme tutanağına göre çantaya kedi koyduğunun tespit edildiği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Mehmet Ö.'nün 'birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, kedi, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te sırt çantasıyla götürdüğü kedileri darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanığa tahliye - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te sırt çantasıyla götürdüğü kedileri darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanığa tahliye - Son Dakika
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