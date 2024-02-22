Fatih'te sırt çantasıyla götürdüğü kedileri darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanığa tahliye
İSTANBUL - Fatih'te sokak kedilerini sırt çantasına koyarak götürdüğü 9 kediyi darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanık, dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tahliye edildi.
Fatih'te 31 Ekim 2023'de daha iyi bakacağını söylediği Fatih Camii çevresindeki sokak kedilerini sırt çantasına koyarak işyerine götürdüğü 9 kediyi darp ederek öldürdüğü iddia edilen sanık Fatih Mehmet Ö.'nün yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.
Tahliye edildi
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Fatih Mehmet Ö.'nün dosya üzerinden yaptığı tutukluluk incelemesinde tahliyesine karar verdi.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Fatih Mehmet Ö.'nün sahibi olduğu işletmenin ofis kısmında 9 adet ölü kedi ele geçirildiği, görüntü izleme tutanağına göre çantaya kedi koyduğunun tespit edildiği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Fatih Mehmet Ö.'nün 'birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
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