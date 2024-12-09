Fatih'te Sivil Polislerin Taksi Denetimi

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Fatih'te sivil polisler yolcu gibi taksilere bindi, kurallar ihlali yapan sürücülere ceza yazıldı

İSTANBUL - Fatih'te kural ihlali yapan taksiciler, araçlara yolcu gibi binen Sivil Trafik Şube Amirliği ekiplerine yakalandı. Emniyet kemeri takmadıkları belirlenen 9 sürücüye toplamda 7 bin 28 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği Ekipleri; yolcu seçen, taksimetre açmayan ve kurallara uymayan ticari taksilerin belirlenmesine yönelik Fatih Aksaray Metro İstasyonu önünde denetim yaptı. Denetimler kapsamında sivil polisler, yolcu gibi taksilere bindi. Kural ihlali yapan sürücüler belirlendi. Denetimler sırasında bazı sürücülerin emniyet kemeri takmadığı bazılarının ise yolculuk sırasında telefonla konuştuğu belirlendi. Kurallara uymadıkları tespit edilen 9 sürücüye toplamda 7 bin 28 lirası para cezası kesildi.

Ceza kesilen bir taksici, "Adamlar haklı emniyet kemeri takmadım. Yakalandık çok kötü yakalandık" dedi.