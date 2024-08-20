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Fatih'te sürücüler arasındaki kavgada taksiciyi darp ettiler: O anlar kamerada

İSTANBUL - Fatih'te yol verme nedeniyle otomobil sürücüsü ve taksi şoförü arasında sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada otomobil sürücüsü taksi şoförünü darp ettiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Fatih'te meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde otomobil ve taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Otomobilden inen 3 kişi, taksi şoförüne tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Daha sonra taksi şoförü yerden aldığı taş ile kendini korumaya çalıştı. Bir süre sonra otomobilden inen 3 kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

O anlar kamerada

Sokak üzerinde başlayan ve bir süre sonra tarafların tekme, yumruk ve sopalar birbirlerine saldırdığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.